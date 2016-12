Zu wenig Polizisten: Acht Bundesländer hinter Soll

In Österreich gibt es weiterhin zu wenige Polizisten, und zwar um exakt 1656. So groß ist die Diskrepanz zwischen dem Soll von 25.285 Beamten und tatsächlich fertig ausgebildeten Polizeikräften. In acht von neun Bundesländern - wie etwa in Wien - hinkt man teils massiv hinterher. Lediglich das Burgenland ist dem Sollstand voraus.