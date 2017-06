Zu wenig "Fans": Trump verzichtet auf London- Reise

Trump ist für seine Dünnhäutigkeit bekannt. Beim sichtlich schweren Verdauungsprozess von Kritik an seiner Person bzw. seiner Politik oder gar gegen ihn gerichteten Protesten behilft sich der mächtige Mann im Weißen Haus mit regelmäßigen verbalen Rundumschlägen via Twitter. Dass ein US- Staatsoberhaupt beleidigt auf einen Besuch bei einem seiner wichtigsten Partner verzichtet, hat es allerdings so wohl noch nicht oft gegeben.

Donald Trump Foto: AP

Trump kommt erst, wenn Briten seine Reise befürworten

Trump habe Premierministerin May bereits vor einigen Wochen in einem Telefongespräch erklärt, er wolle so lange nicht ins Vereinigte Königreich kommen, bis die britische Bevölkerung seine Reise befürworte, berichtete der "Guardian" nun am Sonntag. Eine Stellungnahme der britischen Regierung liegt noch nicht vor. In den vergangenen Monaten hatte sich über die für Oktober kolportierte Visite des US- Staatsoberhaupts allerdings ein Mantel des Schweigens in Großbritannien ausgebreitet.

Donald Trump und Theresa May Foto: AP

Zur Erinnerung: May hatte Trump bei ihrem Besuch in Washington Ende Jänner im Namen von Königin Elizabeth II. nach Großbritannien eingeladen. Eine Petition an das britische Parlament gegen den Staatsbesuch wurde allerdings von mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet.

Zuletzt hatte sich etwa auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan - nachdem er von Trump auf Twitter heftig angegriffen worden war - gegen einen Staatsbesuch des US- Präsidenten in Großbritannien ausgesprochen. Bereits nach der Einladung durch May habe er gesagt, dass Trump nicht der rote Teppich ausgerollt werden dürfe. "Daran hat sich nichts geändert", sagte Khan.

Labour- Chef freut sich über Absage von Trump- Visite

Erfreut über die kolportierte Absage der geplanten Trump- Visite in London zeigte sich am Sonntag auch der Chef der britischen Labour- Partei, Jeremy Corbyn. In einem Tweet sprach Corbyn mit Blick auf die Kritik des US- Präsidenten am Londoner Bürgermeister Khan und dem US- Ausstieg aus dem Parises Klima- Abkommen von "willkommenen Nachrichten".