Zu viel Schnee! Training in Zauchensee abgesagt

Die Amerikanerin will nach langer Verletzungspause in Zauchensee ebenso in den Weltcup zurückkehren wie ihre US- Teamkollegin Julia Mancuso. Nachdem sie die vergangene Saison wegen eines gebrochenen Schienbeinkopfes vorzeitig beenden hatte müssen und auch im Sommer wenig trainieren hatten können, hatte sich Vonn am 10. November beim Training in Colorado auch noch den rechten Oberarmknochen gebrochen.

Das, so Vonn in Zauchensee, sei aber letztlich noch das kleinere Probleme gewesen, bestätigte sie nun, dass die dabei betroffenen Nerven schwerer beschädigt waren als bisher bekannt. "Als ich nach der OP aufgewacht bin, hat mein kompletter Arm nicht funktioniert", schrieb Vonn auf ihrer Facebook- Seite.

"Noch heute habe ich Probleme mit einfachen Sachen, wie meinen Skihandschuh anzuziehen oder mir die Haare zu machen", schrieb Vonn. "Aber ich bin an einem Punkt, an dem ich mit meiner Hand in den meisten Situationen zurechtkomme." Während Jung- Ehefrau Mancuso Donnerstag früh in Zauchensee zusammen mit ihrem snowboardenden Mann zum Tiefschneefahren ging, genoss Vonn im US- Teamhotel ein spätes Frühstück im Trainingsanzug. "Schade" kommentierte die 32- Jährige dabei das ausgefallene Training. Die Abfahrtsdamen müssen sich in Zauchensee auf einiges einstellen, denn auch am Freitag soll es schneien.

Renndirektor "auf das Schlimmste vorbereitet"

"Das werden interessante Tage, wir sind auf das Schlimmste vorbereitet", sagte Chef- Renndirektor Atle Skaardal angesichts von bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Als eine Maßnahme hat man auf der Kälberloch- Strecke, die in bereits perfektem Rennzustand gewesen war, ehe man schon vergangene Woche viel Neuschnee rausräumen musste, gleich mehrere Reservestarts vorbereitet.

Vonn hat noch gut drei Wochen Zeit, sich auf die Februar- WM in St. Moritz vorzubereiten. In Zauchensee ist für Samstag eine Abfahrt geplant, am Sonntag folgt eine Kombination, an der sie aber nicht teilnimmt. Im Vorjahr hatte Vonn mit Sprint- Abfahrt und Super- G beide Zauchensee- Rennen gewonnen und dabei den Abfahrts- Siegrekord von Annemarie Moser- Pröll eingestellt. Diesmal folgen nach Zauchensee und vor der WM noch Speed- Rennen in Garmisch- Partenkirchen und Cortina d'Ampezzo.

Über 300 Stunden Therapie habe sie in den neun Wochen seit ihrer Oberarm- Operation aufgewendet, berichtete Vonn auf Facebook. Einen Großteil der Therapie hatte sie dabei mit den Physiotherapeuten Lindsay Winninger und Patrick Rottenhofer in Los Angeles abgewickelt, um ihre motorischen Funktionen zurückzugewinnen.

Sie gehe deshalb nun so offen mit der Information um, weil sie damit Menschen mit ähnlichen Verletzungen Mut machen wolle, betonte Vonn. Bei der Rückkehr war sie von einem Eurosport- Team begleitet worden, die neue Doku- Serie "Chasing History" wird im Februar zu sehen sein.