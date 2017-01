Zu viel Schnee! Taining in Zauchensee abgesagt

Das erste Training für die Damen- Weltcup- Abfahrt in Zauchensee ist abgesagt worden. Intensiver Schneefall über Nacht machte die wegen des Wetters ohnehin schon von 10.45 auf 12.30 Uhr verschobene erste Übungseinheit am Donnerstag unmöglich. Auch am Freitag soll es schneien. Die Abfahrt ist für Samstag geplant, am Sonntag folgt eine Kombination.