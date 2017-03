Zu schnell! Susie Wolff muss Führerschein abgeben

Im Oktober 2015 war Susie Wolff in der englischen Ortschaft East Hanney (Oxfordshire) mit ihrem Auto nur acht km/h zu schnell gefahren. Da die Ex- Testpilotin bereits mehrere Verkehrssünden zu Buche stehen hat, kam das harte Urteil zustande. Ihr Einspruch war vom Gericht abgelehnt worden.

"Es wird meinem Ruf schaden"

Wolff ist die ganze Angelegenheit "außerordentlich peinlich". Die Britin arbeitet als Botschafterin für Mercedes und versucht mit ihrer Organisation "Dare to be Different" junge Mädchen für den Motorsport zu begeistern. "Es wird meinem Ruf schaden", meinte Wolff in einem BBC- Interview.

Foto: APA/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Richterin Sarah Campbell erklärte: "Es kann gut sein, dass es für jemanden in ihrer Position beschämend ist. Aber es kann auch eine heilsame Lehre sein."