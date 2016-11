Zlatan Ibrahimovic bekommt eigene Statue

"Normalerweise bekommt man so etwas nach dem Tod, aber ich fühle mich noch lebendig. Wenn ich einmal sterbe, wird das für immer weiterbestehen", sagte Ibrahimovic, der 62 Tore in 114 Länderspielen für Schweden erzielte, bei seiner Ehrung.

Und der Superstar peilt offenbar den Sprung über den großen Teich an. "Wie Napoleon habe ich in Europa jedes Land erobert, in dem ich Fuß gefasst habe", meinte er gegenüber der Zeitung Aftonbladet. "In den USA zu spielen ist eine große Option für mich. Vielleicht sollte ich tun, was Napoleon nicht geschafft hat, den Atlantik überschreiten und die Staaten ebenfalls erobern."

Am Alten Kontinent hat "Ibra" Meistertitel in den Niederlanden, Italien, Spanien und Frankreich geholt. Mit Manchester United soll sich am Ende der Saison ebenfalls ein Erfolg einstellen. Ob er über 2017 hinaus in den Diensten der "Red Devils" stehen werde, ließ der Angreifer offen.