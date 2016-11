Zigarette löste Brand in Baumarkt- Lager aus

150 Feuerwehrleute von insgesamt 13 Wehren standen am Samstagabend bei der Brandbekämpfung im Einsatz. In dem Lager hatten verschiedenste Materialien Feuer gefangen, was die Löscharbeiten besonders schwierig machte. Nach zwei Stunden konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden.

Foto: APA/BFVVO/ARTUR HOLAWAT

Wie bereits vermutet, hatte das Feuer seinen Ausgang im Aufenthaltsraum eines Personalcontainers genommen. Verletzte gab es bei dem Brand nicht zu beklagen, der entstandene Sachschaden ist allerdings enorm.

Foto: APA/BFVVO/ARTUR HOLAWAT

