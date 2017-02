Zielpunkt- Neustart in Wien ist gescheitert

Der Versuch, die pleitegegangene Supermarktkette Zielpunkt in Wien wiederzubeleben, ist gescheitert. Die RAMAS WarenhandelsgmbH, die seit 24. November einen Standort in Wien- Brigittenau betreibt, eröffnete am Donnerstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Eine Fortführung des Marktes muss erst überprüft werden, gab der Kreditschutzverband KSV1870 bekannt.