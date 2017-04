Zidane verwirrt mit Aussage über Zukunft bei Real!

Präsident Florentino Perez habe Zidane sein uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen, berichtete die Sportzeitung "Marca" am selben Tag. "Zidane bleibt, egal was passiert. Selbst wenn er in der Liga oder in der Königsklasse scheitern sollte", schrieb das gewöhnlich gut informierte Blatt. Eine Vertragsverlängerung sei nur noch "eine Formalität".

Zidane hatte die Madrilenen im Jänner 2016 von Rafael Benitez übernommen. Mit der ersten erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League könnte der frühere Weltklasse- Kicker Geschichte schreiben. "Ich bin ein glücklicher Mann", sagte Zidane vor dem Rückspiel gegen Bayern. "Wir werden einfach alles tun, um zu gewinnen."

Foto: APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Nach dem Champions- League- Showdown wartet am Sonntag (20.45 Uhr) in der Liga der "Clasico" gegen den FC Barcelona. Real geht als Tabellenführer mit einem Spiel weniger und drei Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen in das direkte Duell.