Zeuge überwältigt Sextäter in Wiener Donaupark

Sexattacke am helllichten Tag im Wiener Donaupark: Laut "Krone"- Informationen fiel ein Afghane plötzlich über eine in der Sonne liegende Frau her. Als ein couragierter Zeuge den Kampf zwischen Opfer und Täter bemerkte, ging er mit seinem Hund sofort dazwischen - und verhinderte so Schlimmeres.