Zeman wünscht Tschechen ein "gefährliches Leben"

Natürlich wünsche er den Menschen Siege und Erfolge. sagte Zeman. "Aber wenn Sie keine Kämpfe ausfechten, können sie auch nicht gewinnen und erfolgreich sein", erklärte der Präsident, der selbst immer wieder mit kontroversen Äußerungen für Zündstoff in der tschechischen Politik sorgt.

Auch im Ausland sorgt der streitbare tschechische Staatsoberhaupt, fast nur mit repräsentativen Aufgaben betraut, aber mit begrenztem Mitspracherecht in der Außenpolitik, immer wieder für Wirbel. So hatte etwa auch der umstrittene Besuch des FPÖ- Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer bei Zeman für Kritik gesorgt. Nachdem er im Wahlkampf offen Hofer unterstützt hatte, gratulierte allerdings auch Zeman nach der offiziellen Verkündung des Ergebnisses der Bundespräsidentenwahl Van der Bellen zum Wahlsieg.

Zeman empfing Häupl in Prag

Anfang Dezember empfing Zeman Wiens Bürgermeister Michael Häupl herzlich und meinte auf Deutsch, er freue sich ihn wiederzusehen. Zuletzt hatten sich beide 2013 getroffen, als Zeman auf Staatsbesuch in Österreich war. Häupl, seit 1994 Bürgermeister in Wien, hatte Zeman in dessen Zeit als tschechischer Premierminister kritisiert.

Im Jahr 2002 hatte Häupl über Zeman im "profil" gemeint, "dass er es hassen würde irgendetwas mit diesem Herrn gemeinsam zu haben." Dieser Konflikt bezog sich auf die Sudetendeutschen, denen Zeman vorgeworfen hatte, Verräter und die fünfte Kolonne Hitlers zu sein. Viele Sudetendeutsche hatten sich nach ihrer gewaltsamen Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich niedergelassen.