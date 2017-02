Zeit zum Aufräumen in Wiens Sozialhilfe- Paradies

V

Rechnungshof-

Phantom-

: Die Prüfer fanden Auszahlungen an Personen, die längst abgeschoben sein müssten. Ebenso Zahlungen an Fremde, die keinen Lichtbildausweis vorlegen wollten sie hätten gleich bei mehreren Wiener Sozialzentren jeweils 837,76 € pro Monat abkassieren können. Und die Rechnungshofprüfer entdeckten Auszahlungen an Familien für Dutzende "Kinder", die trotz ihres schulpflichtigen Alters seltsamerweise in keiner Wiener Schule registriert sind.

Dem Rechnungshof ist zu verdanken, dass dieser Kontrollverlust einer Stadtverwaltung in einem natürlich prinzipiell gut erdachten Sozialsystem nun Schwarz auf Weiß dokumentiert ist: Denn bei fortgesetzter Reformverweigerung steigen die Mindestsicherungs- Ausgaben in nur 48 Monaten um eine Milliarde Euro auf 1,6 Milliarden Euro pro Jahr die Wiener Steuerzahler werden also monatlich um 21 Millionen Euro mehr belastet.

Foto: Rechnungshof

Nicht nur die Rechnungshofprüfer wissen, dass damit für Wien eine Finanzkatastrophe unvermeidbar ist.

Jetzt wird's natürlich schon etwas schwieriger für diverse Rathauspolitiker, die schlechten Nachrichten zum Mindestsicherungs- Fiasko als "Unwahrheiten" oder "Hetze" zu bezeichnen und die Rechnungshofprüfer so wie im Herbst den couragierten MA40- Mitarbeiter, der schon damals die Missstände aufgedeckt hat, vor dem gesamten Wiener Landtag in die Nähe von Nazi- Denunzianten zu rücken.

Schon vor fünf Monaten hätte die Wiener Stadtregierung mit den offenbar dringend nötigen Reformen beginnen und im Sozialressort aufräumen können. Stattdessen wurden Aufdecker beschimpft und eine österreichweit einheitliche Sozialhilfe- Regelung von Rot- Grün torpediert.

Wiens Ex-Stadträtin Sonja Wehsely Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, APA/GEORG HOCHMUTH

Klar, es war wenig Zeit: Immerhin musste ja auch die Flucht der für das ganze teure Desaster hauptverantwortlichen Ex- Sozialstadträtin Sonja Wehsely zum Siemens- Konzern ausverhandelt werden.

PS: Ebenfalls nicht uninteressant im Rechnungshof- Rohbericht: Während uns allen wiederholt erklärt wurde, dass sich "nicht mehr als 24.000 Asylberechtigte" in Wien aufhalten, fanden die Prüfer in der Wiener Mindestsicherungs- Buchhaltung gleich 30.826 Asylberechtigte sowie weitere 5503 "subsidiär schutzbedürftige" Personen, die Monat für Monat Sozialgeld beziehen.