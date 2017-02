Zeigen diese Bilder Kim Jong Nams Mörderin?

Zudem sind am Mittwoch auch erste Bilder aus Überwachungskameras des Kuala Lumpur International Airports aufgetaucht, auf denen eine der Attentäterinnen zu sehen sein soll.

Der 45- Jährige war der älteste Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il und wurde früher auch als möglicher Nachfolger gehandelt. Dann fiel er jedoch in Ungnade. Nach dem Tod des Vaters im Dezember 2011 rückte sein jüngerer Halbbruder an die Spitze des kommunistischen Staates auf.

Kim- Halbbruder bereits seit Jahren auf Todesliste

Laut Angaben südkoreanischer Parlamentarier versuchte der Nachbar im Norden 2012 schon einmal, Kim Jong Nam zu töten. Daraufhin habe dieser seinen Halbbruder in einem Brief um Gnade für sich und seine Familie gebeten. Er habe dabei auch betont, dass er keine Gefahr für Kim Jong Un darstelle und im Norden kaum politische Unterstützung habe.

Kim Jong Nam 2007 am Flughafen in Peking Foto: AP

Steckt hinter dem Namen Kim Chol, der in der Polizeiaussendung steht, tatsächlich Kim Jong Nam? Foto: Royal Malaysian Police

Pjöngjang: "Kim Jong Nam ist nicht tot"

Ein Vertreter des nordkoreanischen Zentrums für nordkoreanisch- amerikanischen Frieden mit Sitz in Japan widersprach den Berichten über die Vergiftung des in Ungnade gefallenen Kim- Halbbruders. "Kim Jong Nam ist nicht tot", so Kim Myong Chol gegenüber der britischen Tageszeitung "Daily Telegraph". Jener Mann, der in Malaysia ermordet wurde, sei nicht Kim Jong Uns Halbbruder. "Er hat eindeutig einen südkoreanischen Akzent." Damit versuche Südkorea lediglich, die nordkoreanische Regierung "in Verruf" zu bringen, so der Vertreter Nordkoreas. Er bezog sich bei seiner Aussage auf Archivaufnahmen, die in südkoreanischen Medien gezeigt wurden. In diesen gab Kim Jong Nam Interviews.