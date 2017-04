Zeichner versteckte in Comic religiöse Botschaften

Wegen einer Reihe von versteckten politischen und religiösen Botschaften hat ein Comic- Zeichner in Indonesien seinen Job verloren. Der muslimische Künstler Ardian Syaf hatte in einen Comic der amerikanischen "X- Men"- Serie Anspielungen auf die bevorstehende Gouverneurswahl in der Hauptstadt Jakarta eingebaut, wo in einer Stichwahl die Entscheidung zwischen einem Christen und einem Muslim fällt.