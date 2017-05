Zehntausende bei Halbmarathon in Manchester

Mehr als 30.000 Läufer nahmen an der durch ein massives Polizeiaufgebot gesicherten Sportveranstaltung teil. Nach einer Schweigeminute vor dem Start sangen viele zusammen den Oasis- Klassiker "Don't Look Back In Anger" (Schau nicht im Zorn zurück). Einige waren als Feuerwehrmann oder Superheld verkleidet, um den Rettungskräften für ihren Einsatz nach dem Anschlag zu danken.

Foto: The Associated Press

Foto: The Associated Press

Foto: AFP

Foto: AFP

Bilder zeigen Attentäter kurz vor seinem Angriff

Die Polizei veröffentlichte unterdessen Fotos des Attentäters kurz vor seiner Tat , am Sonntag fassten die Ermittler einen weiteren Verdächtigen. Von den Bildern von Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittler vor allem Hinweise zu einer Wohnung, in der sich der 22- jährige Salman Abedi vor dem Anschlag aufgehalten haben soll. Auf den beiden Bildern ist ein junger Mann mit Schnurrbart und Brille zu sehen, der eine Kappe, eine schwarze gefütterte Weste sowie Jeans und Turnschuhe trägt. Als einen der letzten Orte habe Abedi vor dem Anschlag eine Wohnung im Zentrum von Manchester aufgesucht, erklärte die Polizei. Diese Wohnung sei für die Ermittlungen "äußerst wichtig", weil er wahrscheinlich dort die letzten Handgriffe an seinem Sprengsatz vorgenommen habe.

Anschließend machte Abedi sich auf den Weg zur Manchester Arena. Dort sprengte sich der Brite libyscher Abstammung am Montagabend am Ende eines Popkonzerts der Künstlerin Ariana Grande in die Luft und riss 22 Menschen mit in den Tod. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder.

Foto: AFP

Video: Hier flüchten Konzertbesucher panisch aus der Halle

Die Polizei arbeitet nach eigenen Angaben mit knapp 1000 Beamten an dem Fall. Sie habe bereits "gute Fortschritte" gemacht. Schon am Freitag teilte die Polizei mit, dass sie "große Teile des Netzwerks" hinter dem Anschlag zerschlagen habe, das die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat für sich reklamierte.

Weiterer Verdächtiger gefasst

Am Sonntag nahmen Beamte bei einer Hausdurchsuchung in Osten von Manchester einen weiteren 25- jährigen Verdächtigen fest. Damit befanden sich zwölf Verdächtige in britischem Polizeigewahrsam. In Libyen wurden außerdem der Vater und der Bruder des Attentäters festgenommen. Zudem soll der Bruder einer britischen Zeitung zufolge einen Terroranschlag auf den deutschen UN- Libyengesandten Martin Kobler geplant haben.

Manchester- Bomber reiste unbehelligt durch Europa

Nach Angaben der Ermittler war Abedi erst vier Tage vor dem Anschlag aus dem Ausland nach Großbritannien zurückgekehrt. Er war demnach auf den Flughäfen von Istanbul und Düsseldorf zwischengelandet. Woher Abedi ursprünglich kam, teilten die Ermittler nicht mit. Ein Verwandter Abedis hatte der Nachrichtenagentur AFP allerdings gesagt, der 22- Jährige sei aus Libyen nach Manchester gereist. Nach Geheimdiensterkenntnissen reiste Abedi wahrscheinlich auch nach Syrien. Dort und in Libyen ist der IS aktiv.

Vier Tage vor dem Blutbad reiste Salman Abedi von Tripolis über Prag und Düsseldorf nach Manchester. Foto: facebook.com, krone.at-Grafik

Großbritannien: Terrorwarnstufe wieder gesenkt

Nach den Ermittlungserfolgen senkte die britische Regierung die Terrorwarnstufe wieder auf die zweithöchste Stufe. Die Sicherheitsbehörden halten einen Anschlag damit weiter für "sehr wahrscheinlich", rechnen aber nicht mehr damit, dass ein Attentat "unmittelbar bevorsteht". Premierministerin Theresa May forderte die Briten aber auf, "weiter wachsam zu bleiben". Wegen eines langen Wochenendes mit vielen Großveranstaltungen galten zunächst weiter scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Nach einem Feiertag am Montag sollen die Soldaten, die nach dem Anschlag an besonders gefährdeten Orten postiert wurden, aber schrittweise wieder abgezogen werden.

Weiterhin sichern Tausende Polizisten und Soldaten wichtige Gebäude des Landes und Großevents. Foto: AFP