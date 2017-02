Zehnjähriger bei Skilift- Unfall schwer verletzt

Zum Unfall kam es am Vormittag gegen 11 Uhr in Laterns im Bezirk Feldkirch. Der Bub fuhr am Schlepplift absichtlich außerhalb der Spur zwischen zwei Stützen und geriet in den Tiefschnee. Dort verkantete er plötzlich und fiel hin. Da der Zehnjährige laut Polizei jedoch weit abseits der eigentlich Schleppspur lag, streifte das Seil den "lotrechten Teil einer Stütze" und verhakte sich dort.

Der Schüler wurde daraufhin in die Höhe gezogen und stürzte, als das Seil riss, rund zwei Meter in die Tiefe. Er erlitt beim Aufprall eine Gehirnerschütterung sowie einen Schlüsselbeinbruch und musste per Heli ins LKH Feldkirch eingeliefert werden.