Zehn Punkte von Jakob Pöltl bei Toronto- Niederlage

Die Raptors boten gegen das Team aus Colorado 14 Mann auf. Pöltl war viertbester Scorer der von Terence Ross (23) und Jonas Valanciunas (20) angeführten Kanadier. Er verwertete vier von sechs Würfen aus dem Spiel und war bei drei Versuchen von der Linie zweimal erfolgreich.

"Knappe Preseason- Niederlage gegen die Nuggets, die am Ende gut getroffen haben. Ich persönlich konnte einen Schritt nach vorne machen", teilte der beim Draft im Juni an neunter Stelle von den Raptors ausgewählte Center auf Facebook mit. An den NBA- Spielplan mit 82 Begegnungen im Grunddurchgang darf er sich bereits in der Preseason gewöhnen. Schon in der Nacht auf Donnerstag bestreiten die Raptors bei den L.A. Clipppers den nächsten Test.