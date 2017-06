Zehn Benimmregeln für ORF- Mitarbeiter

"Tue nichts Dummes! - so einfach ist es" - so lautet der Titel eines internen ORF- Papiers, in dem der öffentlich- rechtliche Sender seine Mitarbeiter zu vornehmer Zurückhaltung im Umgang mit sozialen Medien auffordert. Auf insgesamt 18 Seiten werden "Zehn Gebote" für das korrekte Posten, Sharen und Liken auf Facebook, Twitter & Co. gelistet.