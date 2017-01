Zauchensee- Sturzopfer mit schweren Verletzungen

Die beiden im Training für die Zauchensee- Abfahrt gestürzten Läuferinnen haben sich schwere Verletzungen zugezogen. So hat die Ungarin Edit Miklos u.a. eine Patellarluxation im rechten Knie plus Abriss des Retinakulums erlitten. Die Italienerin Nadia Fanchini hat sich den rechten Oberarm und Wirbelfortsätze gebrochen. Der Sieg bei der Abfahrt ging sensationell an Christine Scheyer , ihre Fahrt sehen Sie oben im Video!