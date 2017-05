Zahnmodel aus Washington wirbt als "Rene aus Graz"

"Die Alpenstrom- Gesellschaft könnte diese besonders adretten Kunden doch gleich an die Partnerbörse Tinder weitervermitteln", ätzt ein Marketingprofi, der einige auffällig fesche Menschen auf der Stromkonzern- Homepage durch Zufall entdeckt hat. Der kurioseste Fall: "Rene aus Graz". Der Feschak dürfte in Wahrheit etwas anders heißen und wirbt mit seinem smarten Lächeln auch für City Smiles DC, eine Großordination für Dentisten in Washington.

"Rene aus Graz" zeigt sich auf der Homepage mit seinem Alpenstrom zufrieden. Foto: meinalpenstrom.at

Allerdings wirbt "Rene aus Graz" auch für eine Washingtoner Zahnärztepraxis ... Foto: citysmilesdc.com

Für die jungen Stromverkäufer ist das insofern etwas peinlich, weil auf der Homepage auch zu lesen ist: "Wir liefern unseren Kunden echten Ökostrom. Ohne Wenn und Aber, keine Tricks und Schwindeleien. Selbst erzeugt, zum fairsten Preis in Österreich."

Prinzhorn- Sohn einer der beiden Geschäftsführer

Für die beiden Alpenstrom- Geschäftsführer Cord Prinzhorn, den Sohn des Großindustriellen Thomas Prinzhorn, und Philipp Rehulka stellen sich jetzt zwei Möglichkeiten: entweder sie lassen den "Keine Schwindeleien"- Text von der Homepage entfernen - oder aber die Bilder von "Rene" & Co. Und sie sollten vielleicht auch die Kompetenz ihres Kommunikationschefs hinterfragen.