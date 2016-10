Youth League: Salzburg ohne Gegentor weiter

Die Tore für Salzburg erzielten Philipp Sturm (69. Minute) und Oliver Filip (84., 86.). Es war der erste Auswärtssieg in dem Bewerb, an dem die "Jungbullen" schon in der vergangenen Saison teilgenommen hatten.

Als nächster Gegner wartet Keirat Almaty aus Kasachstan auf die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Das Hinspiel findet am 1./2. November statt.