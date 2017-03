Youngster Haaser verpasst um eine Hundertstel Gold

Um eine Hundertstel- Sekunde hat Raphael Haaser am Donnerstag bei den alpinen Ski- Weltmeisterschaften der Junioren in Aare die Goldmedaille verpasst. Der 19- jährige Tiroler, am Mittwoch bereits Dritter in der Abfahrt, musste sich nur Nils Alphand (20) geschlagen geben, Sohn des ehemaligen französischen Weltcup- Gesamtsiegers Luc Alphand.