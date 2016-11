"Yes, we kiss": Merkel empfing Obama im Kanzleramt

Bei dem auf mindestens eineinhalb Stunden angesetzten Gespräch geht es unter anderem um die Rolle der USA unter dem künftigen republikanischen Präsidenten Donald Trump bei der Bewältigung internationaler Krisen wie in Syrien.

Themen: Trump, Putin, Ukraine- Krise und Terrorismus

Merkel will mit Obama nach Angaben der deutschen Regierung neben Trump auch über den Umgang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Ukraine- Krise sowie den Kampf gegen den internationalen Terrorismus reden. Die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen, die Zukunft des umstrittenen geplanten EU- Handelsabkommens TTIP mit den USA und die Klimapolitik sollen ebenfalls Thema sein. Merkel und Obama wollen die Öffentlichkeit am späten Nachmittag über ihre Beratungen informieren.

Für den Präsidentenbesuch gelten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Das Berliner Regierungsviertel ist weiträumig abgesperrt, auf den Dächern am Pariser Platz halten Scharfschützen die Stellung. Laut Polizei sind in Spitzenzeiten rund 2400 Beamte im Einsatz.

Video: Obama macht Berlin zur Hochsicherheitszone

Roter Teppich für Obama und Merkel vor dem Kanzleramt in Berlin

Obama: "Deutsche sollen Merkel wertschätzen"

Schon zuvor würdigte Obama die deutsche Bundeskanzlerin als Partnerin in der internationalen Politik. Merkel stehe für "große Glaubwürdigkeit", die Deutschen sollten sie wertschätzen, sagte Obama laut von der ARD im Voraus verbreiteten Zitaten in einem am Donnerstag aufgezeichneten Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" und der ARD. Ähnlich hatte sich Obama schon bei früheren Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin geäußert. Im April hatte der US- Präsident in Hannover über Merkel gesagt, er sei froh, dass sie noch Kanzlerin sei, wenn er nicht mehr Präsident sei: "Die Welt wird davon profitieren, von ihrer sehr steten und konsequenten Präsenz."

Zu den Plänen seines gewählten Nachfolgers Donald Trump sagte Obama, dessen Ankündigung, die Krankenversicherung für alle US- Bürger ("Obamacare") zurückzunehmen, sehe er kritisch. Trump sage, dass er das Gesundheitssystem verbessern könne: "Wenn er die gleiche Anzahl von Menschen krankenversichern kann - und zwar besser als ich -, dann würde ich dies unterstützen."

Obama mit Kaffeebecher vor dem Brandenburger Tor

Zuvor unternahm Obama einen kleinen Spaziergang zum Berliner Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor. Mit einem Kaffeebecher in der Hand ging er von der US- Botschaft über den Pariser Platz zum Hotel "Adlon". "Hallo Leute, wie geht's?", sagte ein gut gelaunter Obama und freute sich über eine Regenpause in der deutschen Hauptstadt: "Die Sonne ist rausgekommen. Nicht schlecht."

US- Geheimdienstkoordinator Clapper erklärte seinen Rücktritt

Unbterdessen ist der Chefkoordinator der US- Geheimdienste, James Clapper, seinen Rücktritt erklärt. Clapper teilte am Donnerstag vor dem Kongress in Washington mit, er habe sein Rücktrittschreiben am Mittwochabend abgeschickt. Der langjährige Geheimdienstexperte war von US- Präsident Barack Obama ernannt worden und hatte sein Amt 2010 angetreten.