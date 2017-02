X- Games- Gewinner Parrot triumphiert bei Air+Style

Snowboarder Max Parrot hat den Big- Air- Bewerb beim Air+Style in Innsbruck gewonnen. Der Kanadier setzte sich im Finale am Samstagabend vor dem Norweger Marcus Kleveland und dem Schweden Sven Thorgren durch. Die erste Damen- Konkurrenz beim Air+Style ging an die Finnin Enni Rukajärvi. Die Kärntnerin Anna Gasser war in der Qualifikation auf der Strecke geblieben.