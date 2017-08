Wuppertal: Toter nach Messerstecherei

Die Attacke geschah in einem Geschäft in der Nähe des Wuppertaler Hauptbahnhofs. Der Täter soll sich in einem Gebäude in der Nähe des Tatorts verschanzt haben. Die Polizei wollte das allerdings nicht bestätigen. Eine Sprecherin gab an, dass es sich bei den Opfern des Angriffs um zwei Männer handelt.

Ein Großaufgebot der Polizei sowie ein Spezialeinsatzkommando waren im Einsatz. Die Exekutive sperrte den Tatort ab.