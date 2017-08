Wunderkind: Mit 12 Jahren im DFB- U16- Kader

Somit werden auch Österreichs Nachwuchskicker Bekannschaft mit dem Angreifer von Borussia Dortmund machen. Die U16- Teams des ÖFB und des DFB treffen am 11. und 13. September in zwei Spielen aufeinander.

Unglaubliche Quote

Und da heißt es für den österreichischen Nachwuchs: Aufpassen auf Moukoko. Obwohl er vier Jahre jünger ist als die meisten seiner Kollegen, kann er in der B- Jugend- Bundesliga eine unfassbare Quote aufweisen. In seinen ersten vier Partien erzielte er zehn (!) Treffer.

Aufgrund dieser Tatsachen gab es zuletzt Zweifel daran, ob Moukoko wirklich erst zwölf Jahre alt ist. Denn körperlich steht er seinen Gegenspielern in nichts nach. Wie sein Vater gegenüber der "Welt" erklärte, sei Youssoufa aber am 20. November 2004 geboren worden.