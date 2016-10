Wüste Szenen auf Kirtag in OÖ: Randalierer in Haft

Weil er sich über einen Kebapstand auf einem Kirtag in Oberösterreich aufgeregt hatte, ist ein 27- Jähriger in der Nacht auf Sonntag ausgerastet. Er zerschlug mit seiner Faust eine Glasscheibe. Zivilpolizisten beobachteten das Geschehen und wollten ihn festnehmen. Der Randalierer und ein Freund gingen auf die Beamten los. Dessen Frau wollte sogar in die Dienststelle eindringen. Ein Polizist wurde verletzt.