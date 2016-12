Wüste Schlägerei in Wiener U- Bahn- Station

Wüste Szenen am Dienstagnachmittag in der U1- Station Hauptbahnhof in Wien: Wie von Sinnen schlug ein Mann mit Fäusten gegen die Türen eines U- Bahn- Zuges ein, stieß wüste Beschimpfungen aus und forderte einen Fahrgast, der sich bereits in der Garnitur befand, auf, herauszukommen. Als sich kurz darauf die Türen der Bahn öffneten, kam es zur Prügelei.