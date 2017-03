"Würde nicht empfehlen, sich mit Häupl anzulegen"

Für SPÖ- Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler ist die Vorsitzfrage in der Wiener SPÖ geklärt. Bürgermeister Michael Häupl hat sich festgelegt, dass er am Parteitag am 29. April kandidieren wird. "Und wenn er kandidiert, dann wird er dort die Mehrheit ganz problemlos erringen", ist Niedermühlbichler sicher.