Worley gewann auch RTL in Sestriere, Brunner Achte

Tessa Worley ist derzeit das Maß der Dinge im Riesentorlauf des alpinen Ski- Weltcups. Zwei Wochen nach ihrem Sieg in Killington setzte sich die Französin auch am Samstag in Sestriere durch und feierte ihren zehnten RTL- Weltcupsieg. Die Halbzeit- Führende Mikaela Shiffrin landete auf Rang sechs, behielt aber ihre Führung im Gesamtweltcup. Als beste ÖSV- Läuferin schaffte Stephanie Brunner Platz acht.