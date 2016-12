Woods bei Comeback- Turnier auf Rang 15

Trotz mehrerer Fehler am Schlusstag war Woods mit der Rückkehr nach über 15 Monaten verletzungsbedingter Wettkampfpause zufrieden. Der lädierte Rücken der langjährigen Nummer eins der Welt scheint zu halten. "Es ist schön, wieder zurück zu sein. Allerdings habe ich in dieser Woche auch einige Fehler gemacht", gestand Woods. Sein Spiel sei eben noch "ein bisschen eingerostet". Vor allem am zweiten Tag hatte er mit einer fehlerfreien 65er Runde aber gezeigt, dass er immer noch mit den besten Golfern der Welt mithalten kann.

Den Sieg und einen Scheck in Höhe von einer Million US- Dollar sicherte sich Hideki Matsuyama (270). Der Japaner gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf den British- Open- Champion Henrik Stenson (272) aus Schweden. Zu dem Event auf den Bahamas waren 18 der besten Golfprofis der Welt eingeladen.