Wollte Pole Muslime in Syrien bekehren?

Mit vereinten diplomatischen Kräften ist es vor Kurzem dem Libanon, Tschechien und Polen gelungen, einen polnischen Staatsbürger aus einem syrischen Gefängnis zu holen. Wegen des Vorwurfs terroristischer Aktivitäten soll ihm sogar die Todesstrafe gedroht haben. Der 54- Jährige konnte nun das Bürgerkriegsland verlassen und sei am Montag in Beirut an polnische Vertreter übergeben worden, teilte ein Sprecher des tschechischen Präsidenten Milos Zeman am Dienstag mit.