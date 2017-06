Wolff: Keine Teamorder bei Mercedes in Montreal

"Wir haben zwei exzellente Fahrer und wir halten an unserer Philosophie fest, sie gegeneinander antreten zu lassen, um das Team damit weiterzubringen - obwohl das manchmal schwierig sein kann, da nicht immer derjenige Fahrer gewinnt, der in der Weltmeisterschaft gerade vorne liegt", erklärte Wolff.

Foto: AFP

Hamilton brachte es in dieser Saison bisher auf zwei Siege, Bottas holte einen. Das Duo fährt in der Wertung aber Sebastian Vettel hinterher. Der Deutsche, Ferraris Nummer eins, hat die übrigen drei Rennen für sich entschieden. Zuletzt schnappte Vettel in Monaco seinem Stallkollegen Kimi Räikkönen den Sieg weg, was zu Debatten führte.

"Dieses Jahr nicht die Favoriten"

In der Fahrer- WM liegt Vettel an der Spitze aktuell 25 Zähler vor Hamilton. Der Engländer hat wiederum 29 Punkte Vorsprung auf Bottas. In Monaco war für den nur siebentplatzierten Hamilton deshalb "klar", dass Ferrari Vettel bevorzuge. Dies wollte er aber nicht als Aufforderung sehen, dass auch Mercedes seine Strategie ändern müsse, sagte der Vizeweltmeister.

Wolff erklärte Mercedes aktuell zum Außenseiter. "Es schmerzt, aber wir sind in diesem Jahr nicht die Favoriten in der Weltmeisterschaft. Das ist Ferrari", sagte der Wiener. Er gelobte gleichzeitig Besserung. "Wir wissen, dass diese Saison ein Marathon und kein Sprint ist." 14 Rennen stehen im WM- Kalender noch aus.