Wohnungen in Luxusbau für Grenfell- Überlebende

Laut Staatssekretär Sajid Javid sind die Ein- , Zwei- oder Drei- Zimmer- Wohnungen Teil des Kensington- Row- Komplexes, der sich selbst als "eine von Londons begehrtesten neuen Adressen" anpreist. Die Werbezeile "Finden Sie sich in guten Händen wieder" hat allerdings einen schalen Beigeschmack.

Hier sollen die ehemaligen Grenfell-Bewohner einziehen. Foto: Ruptly

Die Werbezeile mutet angesichts der Ereignisse befremdlich an. Foto: Ruptly

Noch befindet sich das Luxusanwesen in Bau. Foto: Ruptly

Die sich noch im Bau befindlichen Gebäude seien Teil des neuen Sozialbaus, allerdings - passend zum Stadtteil - mit Luxusausstattung wie Privatkino oder 24- Stunden- Concierge- Service. Sie sind nur rund zweieinhalb Kilometer vom Grenfell Tower entfernt, wo sich die unvorstellbare Tragödie letzte Woche ereignet hatte.

Kensington Row wirbt mit Luxuswohnungen. Foto: Ruptly

Kensington Row wirbt mit Luxuswohnungen. Foto: Ruptly

Kensington Row wirbt mit Luxuswohnungen. Foto: Ruptly

Wohnungen sollen bis Ende Juli fertig sein

Extra öffentliche Gelder wurden freigegeben, um die Wohnungen bis Ende Juli auszustatten. Die Baufirma habe zusätzliche Arbeiter aufgenommen, die Arbeitszeitenregelungen seien gelockert worden, heißt es vom Department for Communities and Local Government. Priorität sei es, den Menschen so schnell wie möglich neue Unterkünfte zu geben, damit sie ein neues Leben beginnen könnten.

12,5 Millionen Euro sollen die 68 Wohnungen die Stadt kosten, die laut "Telegraph" allerdings nicht luxuriös, sondern mit einer Standardeinrichtung ausgestattet würden. Auch seien Anflüge von Neid unbegründet: Die Grenfell- Überlebenden hätten weder Zugang zum Pool noch zum Fitnessraum.

Premierministerin May räumt Versagen der Behörden ein

Nach dem Hochhausbrand mit mindestens 79 Toten hat die britische Premierministerin Theresa May ein Versagen der Behörden eingeräumt. Die Reaktion auf die Katastrophe sei völlig unzureichend gewesen, sagte May am Mittwoch vor dem britischen Unterhaus. Sie bat für die Fehler um Entschuldigung.

Wie ein Mahnmal thront der Grenfell-Tower über Kensington. Foto: AFP

Wie ein Mahnmal thront der Grenfell-Tower über Kensington. Foto: AFP

Das Feuer im Grenfell Tower im Westen Londons war in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche ausgebrochen und hatte sich über die Fassade rasend schnell ausgebreitet. Die Behörden vermuten, dass sich zu diesem Zeitpunkt rund 600 Menschen in dem Hochhaus aufhielten. Viele von ihnen wurden im Schlaf überrascht.

Viele verlangen nach dem verheerenden Brand nach Gerechtigkeit. Foto: AFP

79 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge gestorben. Noch immer werden Menschen vermisst. Foto: AFP

Foto: AFP

Video: So sieht es nach Inferno im Londoner Hochhaus aus

Video: AFP

Video: Hochhaus- Ruine wie Mahnmal über London

Video: Londoner Appartementhaus in Flammen

Video: Ruptly