Wohnhausbrand entpuppt sich als Familientragödie

Was ist in einem Wohnhaus im oberösterreichischen Gramastetten passiert? Diese Frage beschäftigt derzeit die Ermittler. Fakt ist, dass in dem brennenden Haus eine männliche Leiche gefunden wurde. Vermutlich handelt es sich dabei um den 52- jährigen Bewohner. Bei ihm lag ein Gewehr. Seine 46- jährige Frau und der gemeinsame Hund "Sunny" gelten als vermisst. Die Einsatzkräfte können sich jedoch nur langsam in dem vom Feuer völlig zerstörten Haus vortasten. Dass sich schon vor dem Brand in dem Gebäude eine Familientragödie abgespielt hat, wird laut "Krone"- Informationen immer wahrscheinlicher.