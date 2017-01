Wohnhaus im Südburgenland brannte lichterloh

Im Südburgenland hat es am Donnerstag kurz nach 4 Uhr früh Alarm für die Feuerwehr gegeben: In einem Wohnhaus in der Nachbarschaft des Hemdenherstellers Gloriette war ein Brand ausgebrochen. Sieben Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. Das Haus, in dem sich glücklicherweise niemand aufhielt, brannte völlig ab.