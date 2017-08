Wohnen wie der kleine Donald Trump

In dem Haus im Tudorstil können laut der Anzeige bis zu 20 Menschen in fünf Schlafzimmern unterkommen. Auf Airbnb hieß es, kaum etwas habe sich geändert, seit die Trumps dort gewohnt hätten. Inzwischen gebe es allerdings Internet und Kabelfernsehen.

Das Haus im Nobelviertel Jamaica Estates ist demnach luxuriös eingerichtet - Immobilieninvestor Michael Davis erklärte, die Möbel seien "präsidentiell": "Es ist sehr, sehr schön dekoriert und hat alle Annehmlichkeiten, die man braucht."

Fotos auf Airbnb zeigen, dass im gesamten Haus Fotos und Zitate Trumps verstreut sind. Zudem wartet im Wohnzimmer eine lebensgroße Pappfigur des Präsidenten auf die Besucher. Das einzige Buch im Haus soll Trumps eigenes sein: "The Art of the Deal" (Die Kunst des Erfolges).

Foto: Airbnb/Donald J Trump Childhood Home

Davis hatte das zweigeschossige Haus im vergangenen Jahr gekauft. "Wir haben uns dafür entschieden, es auf Airbnb zu stellen, um das Haus mit der Welt zu teilen", sagte Davis. Die ersten Gäste würden am Wochenende erwartet. Mit dem Weißen Haus hätte die Vermietung nichts zu tun, betonte der Immobilieninvestor.

Das Haus war 1940 von Trumps Vater Fred errichtet worden. Der heutige US- Präsident verbrachte dort seine ersten vier Lebensjahre, die Adresse steht auch in seiner Geburtsurkunde. Später zog die Familie in ein größeres Haus in der Nachbarschaft um.