Wohnen an großen Straßen erhöht Demenzrisiko

Menschen, die an stark befahrenen großen Straßen wohnen, haben ein erhöhtes Demenzrisiko. Wie eine am Donnerstag veröffentlichte kanadische Studie ergeben hat, ist das Krankheitsrisiko für jene, die weniger als 50 Meter entfernt wohnen, sieben Prozent höher, im Umkreis von 50 bis hundert Metern sind es vier Prozent. Erst bei über 200 Metern gibt es demnach kein erkennbar höheres Risiko an Demenz zu erkranken.