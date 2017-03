Wohlfahrt: "Können Liga wieder spannend machen!"

Viel gab es für die Austria in den letzten Jahren gegen Salzburg nicht zu holen: Der letzte Sieg gelang im September 2014, den letzten Punkt holte man im November 2015 (siehe Statistik links oben) aber heute soll alles anders werden!

Foto: GEPA

"Müssen uns ncihts vormachen"

Denn Violett tritt mit viel Optimismus in Salzburg an, will die letzte Chance, doch noch in den Titelkampf eingreifen zu können (bei einem Sieg sind es nur noch drei Punkte Rückstand, bei einer Niederlage wären es hingegen neun Punkte), beim Schopf packen sehen Sportdirektor, Trainer und Spieler so: "Wir können die Liga wieder spannend machen", weiß Sportdirektor Franz Wohlfahrt, der allerdings bemüht ist, die Kirche im Dorf zu lassen: "Wir gehen als Außenseiter in die Partie, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wir haben eine Chance, wenn wir ein großes Herz und den richtigen Verstand zeigen. Der Optimismus darf nicht dazu führen, dass wir unsere taktischen Vorgaben vergessen. Gelingt es uns, die Liga spannend zu machen, dann sind wir auch unserem Ziel, die Saison in den Top drei zu beenden, wieder einen Schritt näher gekommen!"

Was Salzburg- Offensiv- Ass Valon Berisha vor dem Spiel zu sagen hatte, sehen Sie hier im ausführlichen krone.tv- Interview:

"Wir wollen Salzburg schlagen. Wir haben eine gute Phase, die Jungs haben es drauf, jetzt müssen sie es umsetzen. Wir wollen auf jeden Fall mutig nach vorne spielen", gibt Trainer Thorsten Fink die Marschrichtung vor.

Grünwald: "Die Qualität haben wir"

Nicht nur die sportliche Chefetage, sondern auch die Spieler gehen mit viel Optimismus ans Werk: "Wir haben keinen negativen, sondern nur einen positiven Druck. Ich sehe es als Chance, den Abstand zu verkürzen, mit dieser Einstellung treten wir an, die Qualität, Salzburg zu schlagen, haben wir", geht Kapitän Alexander Grünwald mit positivem Denken voran.

"Wir können recht entspannt ins Spiel gehen, weil wir gut drauf sind. Beide Teams haben große Qualität, deshalb erwarte ich ein gutes Spiel auf Augenhöhe", will sich auch Raphael Holzhauser nicht vorm Meister verstecken.

Umgekehrt kann Salzburg in den nächsten drei Runden alles entscheiden es geht hintereinander gegen die Verfolger Austria, Altach und Sturm.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung