Wohlfahrt: "Dieses Aus ärgert mich mörderisch!"

"Mich ärgert dieses Aus mörderisch, wir haben eine Riesenchance liegen gelassen, das darf nicht sein!"

"Reden alleine ist zu wenig, wenn man es dann auf dem Platz nicht zeigt. Unsere Fehler vor beiden Gegentoren waren ein Wahnsinn!"

"Wir haben das Spiel in den ersten 14 Minuten verloren, darüber ist zu reden. Nicht darüber, dass wir nach dem Anschlusstreffer 60 Minuten auf ein Tor gespielt haben, die Leistung da gut war. Das will ich gar nicht hören, ist für mich doch selbstverständlich!"

"Die Routiniers müssen mehr zeigen, jeder muss sich persönlich die Frage stellen, was er persönlich besser machen kann, keiner soll schauen, was ein anderer schlecht gemacht hat!"

"Wir hatten letztes Jahr im Frühjahr eine ähnliche Phase, das darf sich jetzt nicht wiederholen, sonst ist unser Saisonziel in Gefahr!"

Was Wohlfahrt meint, zeigt der Blick auf letzte Saison: Da verlor die Austria im April drei Ligaspiele in Folge (0:2 Altach, 0:2 Grödig, 0:1 Rapid), kam im Cup- Semifinale in Salzburg das Aus (2:5).

Jetzt hält Violett bei drei Niederlagen in Folge (0:5 in Salzburg, 0:2 und 1:2 gegen die Admira), daher sagt der Sportchef klipp und klar: "Wir spielen jetzt gegen St. Pölten und Mattersburg, da sind für mich zwei Pflichtsiege fix!" Wird er alles am Freitag der Mannschaft vorm Training persönlich sagen.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung