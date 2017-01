Wo es in Österreich jetzt am kältesten ist

Väterchen Frost dürfte es in Österreich wohl überaus gut gefallen. Denn auch am Donnerstagmorgen hieß es einmal mehr: dick einpacken und möglichst auf den Zwiebel- Look setzen. Fest steht laut aktueller Prognose der ZAMG: Die Temperaturen schaffen es heute in keinem Bundesland in den Plusbereich. Am meisten bibbern das steirische Ennstal und das Ausseerland bei Tiefstwerten von bis zu minus 19 Grad.