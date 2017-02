WM: Unser Team greift heute nach dem Gold- Hattrick

Während sich die anderen Nationen nur denken: Mit vollen Hosen ist leicht stinken! Denn Österreich, seit 1989 immer Sieger im Weltcup- Nationencup, und der Teambewerb gehören zusammen - das Finale ist auch in St. Moritz Pflicht.

Auftakt gegen Belgien - dann Schweden?

Los geht es für Marcel Hirscher (im Video oben sehen Sie seine Silberfahrt in der Kombination!), Manuel Feller, Michael Matt, Katharina Truppe, Stephanie Brunner und Ricarda Haaser gegen Außenseiter Belgien, in Runde zwei wartet wohl mit Schweden der erste ganz große Brocken. Nominiert sind alle Asse von Frida Hansdotter über Maria Pietilä- Holmner bis Andre Myhrer und Mattias Hargin.

So lief es bislang für den ÖSV bei WM- Teambewerben:

2005: Fuhr man bei der WM- Premiere in Gruppen aufgeteilt je vier Läufe im Super- G und Slalom, die Platzierung entsprach den zugewiesenen Punkten. Die Nation mit den wenigsten Punkten gewann - das war Deutschland vor Österreich. Damals bei den Siegern dabei: Felix Neureuther!

Und auch am Dienstag ist Marcel trotz Krankheit dabei - nicht nur für ihn ist der Teambewerb eine Frage der Ehre. So hatte Philipp Schörghofer trotz Knieproblemen lange um einen Start gekämpft - am Ende vergeblich.

Weshalb Marcel am Dienstag mit vier Kollegen auf die Jagd nach dem dritten Team- Gold in Serie geht, für die es die erste WM ist. Vor St. Moritz hatte nur Michael Matt bereits einen Auftritt beim Slalom in Beaver Creek 2015.

Aber Achtung: Auch beim Weltcup- Finale 2016 hatte es in St. Moritz einen Teambewerb gegeben. Mit Platz fünf für die Österreicher, die im Viertelfinale an Schweden scheiterten. Allerdings waren da vom WM- Aufgebot nur Feller und Truppe dabei. Und mit den top besetzten Franzosen, Italien, der Schweiz, die bei der Generalprobe im Vorjahr triumphiert hatte, sowie Erzrivale Deutschland gibt es genügend Mannschaften, die den kleinsten Ausrutscher gegen den großen Favoriten Österreich nützen könnten.

Auslosung des Teambewerbs

Achtelfinale: Österreich - Belgien, Schweden - Slowenien, Norwegen - Tschechien, Frankreich - Russland, Schweiz - Kroatien, USA - Kanada, Deutschland - Slowakei, Italien - Argentinien

Österreich bei Aufstieg im Viertelfinale gegen Sieger aus Schweden - Slowenien

Florian Gröger, Kronen Zeitung