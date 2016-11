WM- Qualifikation: Bitterer Abend für Lionel Messi

Für den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona war es bei seiner Rückkehr in die argentinische Nationalelf nach dem kurzzeitigen Rücktritt im Sommer ein bitterer Abend. Die Tore erzielten Coutinho (25.) mit einem Schuss in den rechten Winkel, Superstar Neymar (45.) und Paulinho nach einem Chaos in der argentinischen Abwehr (58.).

Argentinien muss nun als Sechster immer stärker um die Qualifikation für die Fußball- Weltmeisterschaft 2018 in Russland bangen. Die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt, der Fünfte, derzeit Chile, kann sich über einen interkontinentalen Playoff- Vergleich qualifizieren.

Brasilien führt die Tabelle mit 24 Punkten an, vor Uruguay, das Ecuador in Montevideo mit 2:1 besiegte.

Dritter ist Kolumbien (18) nach einem 0:0 gegen Chile. Chile ist hinter dem punktgleichem Team aus Ecuador mit 17 Punkten Fünfter. Hinter Argentinien (16) liegt Paraguay nach einer 1:4- Heimniederlage gegen Peru mit 15 Punkten auf Platz sieben.