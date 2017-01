WM- Märchen: Afghanen fordern Hirscher heraus!

Bei Großveranstaltungen kommt es zum großen Zusammenkommen vieler verschiedener Länder. So auch bei der Ski- Weltmeisterschaft in St. Moritz, die ab 6. Februar über die Bühne geht. Mit Alishan Farhang und Sajjad Husaini sind im heurigen Jahr sogar zwei Afghanen dabei. Im Riesentorlauf wollen die Ski- "Exoten" Marcel Hirscher & Co. herausfordern, müssen allerdings zuvor die Qualifikation bestehen. (Im Video oben ein mit Marcel in Kitzbühel geführtes krone.tv- Interview.)