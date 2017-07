Witwe von US- Cop bringt gemeinsames Kind zur Welt

Die Witwe eines vor fast drei Jahren getöteten US- Polizisten hat vor Kurzem ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Was an dem Fall so besonders ist? Der biologische Vater ist ein 2014 bei einem Einsatz erschossener Cop aus New York. Wenjian Lius Sperma wurde eingefroren und für eine künstliche Befruchtung seiner Witwe Sanny herangezogen. Die New Yorker Polizei veröffentlichte am Mittwoch ein Foto, auf dem die kleine Angelina eine Polizeikappe mit der Aufschrift NYPD trägt.