Wirt will Priester wegen "Kostümen" aus Bar werfen

Gehen sieben Priester in eine Bar ... Was klingt wie der Anfang eines Witzes, muss auch der Angestellte in der Bar "The City Arms" in Cardiff für einen Scherz gehalten haben. Er hielt die Kleidung der Geistlichen für Kostüme - und wollte die Gottesdiener des Lokals verweisen. Denn: Die Bar duldet weder Junggesellenabschiede noch Verkleidete.

Eigentlich wollten die Kirchenmänner die Weihe eines Kollegen feiern und mit einem Bier anstoßen. Das Lokalverbot hielten die Priester zunächst für einen Scherz - und versicherten, dass sie echte Geistliche seien. Als ihnen nicht geglaubt wurde, wollte die Gruppe gehen. Der Manager des Lokals griff schließlich ein und holte sie zurück. "Als Entschuldigung lud er uns auf eine Runde ein und wir beschlossen, zu bleiben", erzählt einer der Priester.

Reverend James als Star des Abends

Von diesem Zeitpunkt an waren die Priester die Stars des Abends und kamen mit vielen anderen Gästen ins Gespräch. Besonders als ein Barkeeper herausfand, dass einer der Priester Reverend James heißt: Das Lokal führt eine Biersorte mit dem gleichen Namen. "Das Rev James Ale ist eines unserer beliebtesten Biere - deshalb war es großartig, einen echten Reverend James und seine Freunde zu Gast zu haben, die ein oder zwei Gläser davon genossen haben", freute sich ein Angestellter. Die Geistlichen nahmen dem Barkeeper das Missverständnis nicht übel - und versprachen, bald wieder vorbeizuschauen.