Wird diese Schönheit die erste Frau in der NFL?

Mit ihren 18 Jahren sorgt sie in der Sportszene für Staunen: Die schöne US- Amerikanerin Becca Longo ist die erste Frau, die jemals ein Football- Stipendium erhalten hat. Als Kickerin macht sie auf dem Feld eine tolle Figur. Nun will sie den ganz großen Sprung schaffen und sich als erste Frau in der NFL mit den weltbesten Footballspielern messen.