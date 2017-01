Wirbel um Web- Video vom Wiener Westbahnhof

Wie berichtet, kommt es im Bereich des Westbahnhofs seit geraumer Zeit immer wieder zu Ausschreitungen. Erst Ende Dezember hagelte es gleich 14 Anzeigen nach einer Massenschlägerei, bei der auch drei Menschen verletzt wurden . Auch die dort angesiedelten Unternehmer stöhnen unter den geschäftsschädigenden Bedingungen . "Unerträglich" sei die Situation vor Ort.

Im Video ist zu sehen, wie der junge Mann plötzlich seine Hand gegen die Passantin erhebt. Foto: YouTube.com/Esterreicherr

Kappe vom Kopf geschlagen

Am Sonntag kam es erneut zu einer Handgreiflichkeit: Der Videoclip zeigt eine Gruppe am Bahnsteig. Eine junge Frau nähert sich den Jugendlichen. Plötzlich holt einer der Burschen aus und schlägt in Richtung Gesicht der Frau. Er trifft dabei die Schirmkappe, die in hohem Bogen vom Kopf des Opfers fliegt, und auch ihr Gesicht.

Foto: Peter Tomschi

Polizei ermittelt

Ob die Frau verletzt wurde, ist ebenso unklar wie das Motiv für die Attacke bzw. ob einander Täter und Opfer gekannt haben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Video: krone.at vor Ort am Westbahnhof