Wirbel um ÖFB- U21- Team: Sachbeschädigung im Hotel

Nach dem Out im EM- Play- off gegen Spanien haben Österreichs U21- Nationalspieler offenbar über die Stränge geschlagen. Wie das Nachrichtenmagazin "News" am Dienstag in seiner Online- Ausgabe berichtete, soll es in den Stunden nach dem 0:0 am 15. November in Albacete zu Sachbeschädigungen im Teamhotel gekommen sein, die dem ÖFB in Rechnung gestellt wurden.