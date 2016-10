Wirbel um Maradona bei "Spiel für den Frieden"

Auslöser des Disputs war womöglich ein vorangegangener Zwischenfall auf dem Platz, als Veron (41) mit seinem um 14 Jahre älteren Landsmann aneinandergeriet. Foul war da zwar keines dabei und Maradona spielte zunächst auch ungerührt - wenn auch kurzatmig - weiter, aber beim Gang in die Kabinen nahm dann ein zumindest vonseiten Maradonas emotional geführtes Gespräch der beiden Herren seinen Lauf. Noch vor dem Gang in die Stadionkatakomben eskalierte die Lage dann, sodass Sicherheitskräfte den Ex- Teamchef Argentiniens beruhigen mussten.

Foto: AFP

"Ich schere mich einen Dreck um dich, das sage ich dir direkt ins Gesicht", habe der 51- Jährige seinem einst von ihm aus der "Albiceleste" eliminierten Landsmann an den Kopf geworfen. Allerdings: Ob bei dem "Drama" im römischen Olympiastadion alles ganz ernst gemeint war, muss wohl jeder für sich entscheiden. Immerhin gab der italienische Ex- Teamspieler Stefano Mauri wenig später Entwarnung: "In der Kabine war alles wieder in Ordnung. Die beiden haben zusammen gelacht."

Beim Treffen mit Papst Franziskus gabâ019s für Diego Maradona keinen Grund zum Streit. Foto: AFP

Was den eigentlichen Grund für das Benefizspiel anbelangt, blieb er von dem Disput sowieso unangetastet. Die Einnahmen sollen weltweit Kindern und jungen Menschen zugutekommen, beispielsweise Schulprojekte fördern, aber auch an die Opfer des Erdbebens Ende August in Italien gehen. "Es ist Zeit zu zeigen, dass wir in der Lage sind, durch das Spielen Frieden zu schaffen, wie auch mit der Kunst", wurde Franziskus vor dem Spiel zitiert.